Odprawa emerytalna – kiedy przysługuje i ile wynosi?

Czym jest odprawa emerytalna?

Kiedy przysługuje odprawa emerytalna?

Warunki otrzymania odprawy

Właściwie dla uzyskania odprawy emerytalnej warunek jest tylko jeden. Trzeba zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę. Co mówi na ten temat Kodeks pracy? Odprawa emerytalna lub rentowa zostały wskazane w Rozdziale III a art. 921. Pracownikowi, który spełnia warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna. Będzie ona należna bez względu na to, czy pracownik przechodzi na emeryturę wcześniejszą czy korzysta z prawa do emerytury powszechnej.