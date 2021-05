Pełna składka od emerytur do 2500 zł. ZUS rozwiewa wątpliwości

Tojad 9 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Dlaczego prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i pracując na etat muszę płacić DWIE składki zdrowotne? Mam skierowanie na rehabilitację i muszę chodzić prywatnie, bo kolejka na dwa lata do przodu zajęta. Leczenie kanałowe zęba - idę prywatnie, bo trzonowców NFZ nie refunduje. To tak, jakby do mnie przyszli łysi z bejsbolami i powiedzieli, że od dziś płacę im tyle i tyle. Za co? A za jajco.