Podatki po nowemu. Rząd zapowiada całkowicie nowy system podatkowy od 2022 r.

haha już głosuję jako emerytka mam emeryture 3000 tys zlotych po 40 latach pracy na zmiany.. i dziś dowiaduję się ze należę do bogaczy..>>> wiec czas tym panom podziękować ... ... Ciekawe czemu posłowie i senatorowie nie zarabiają po 3 tysiące złotych czemu ministrowie zarabiają powyżej 3000 tys złotcyh.. czemu posłowie mają wiećej kwoty wonej od podatku niż 2500 dofinansowanie do biura poselskiego chcesz być posłem pracuj w biurze.. .. poselskim.. powyżej 2500 złotych to Polski Bogacz emeryt.. nono nie wiedziałam ze tak potraktuje swoich wyborców ten rzad .. a co to takiego emerytura bez podatku to dla każdego tak powinno być a nie dla wybranych Moze niech bedzie do 2500 złotych ale jak przepracował ktoś 40 lat a nie po 10-20 latach pracy dostanie emeryture bez podatku..