PFR podsumował PPK po autozapisie. Liczy na ponad 100 mld zł oszczędności jeszcze w tej dekadzie

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podsumował, ile oszczędności zgromadziliśmy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) po ponownym autozapisie, który miał miejsce w marcu tego roku. Dotyczył osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do programu długoterminowego oszczędzania.

Co trzeci Polak oszczędza w PPK

Liczba uczestników PPK przekracza 3,3 mln osób. Dzięki autozapisowi do programu przybyło w ostatnich 2 miesiącach 718 tys. W trakcie czwartkowej konferencji Paweł Borys, prezes PFR, powiedział, że do końca dekady aktywa PPK mogą przekroczyć 100 mld zł, wobec 15 mld obecnie. Prezes PFR przewiduje, że do końca tego roku w PPK będzie 20 mld zł.

- Liczymy na dalszy wzrost partycypacji. Biorąc pod uwagę trendy z ostatnich 2 lat - 100-200 tys. uczestników przybywa w każdym roku - jest bardzo prawdopodobne, że w perspektywie do końca tego roku lub kolejnych 12 miesięcy liczba uczestników PPK przekroczy 3,5 mln - powiedział Borys.

Cele PFR dotyczące PPK

Docelowy poziom partycypacji PPK to 50-75 proc. Obecna stopa partycypacji w PPK wynosi 43,7 proc. (uwzględniając firmy, w których co najmniej 1 osoba uczestniczy w PPK). W sektorze publicznym partycypacja wynosi 24,9 proc., a w prywatnym 48,1 proc.

- Obserwujemy sporą różnicę w partycypacji pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Po ostatnim autozapisie uczestnictwo w dwóch największych grupach zawodowych: służbie zdrowia i edukacji (w każdej zatrudnienie przekracza milion pracowników) poziom uczestnictwa jest na niskim poziomie. Widzimy potencjał do wzrostu partycypacji w tych grupach zawodowych - powiedział Borys.

Prezes PFR poinformował, że obecnie 4,5 mln Polaków oszczędza na emeryturę w III filarze (PPK, IKE, IKZE, PPE). Cele PFR do 2025 r. to 4,5-6 mln uczestników PPK i partycypacja na poziomie ok . 50 proc. Cele długoterminowe to w 6-8 mln uczestników, partycypacja 50-75 proc.

Na pytanie o indeksowanie rocznej dopłaty państwa dla uczestników PPK prezes PFF odpowiedział, że nie ma takich planów. Dodał, że dopłaty stanowią niemałą część gromadzonych oszczędności. Według niego kluczową zachętą są dopłaty od pracodawcy, a także zwolnienia podatkowe. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Paweł Borys został też spytany o zmiany w ustawie o PPK. Na to pytanie odpowiedział, że trwa przegląd ustawy i na postawie dotychczasowych obserwacji PFR nie widzi potrzeby istotnych zmian. Jeśli już to będą to zmiany techniczne, usprawniające działanie PPK. Z programu można się wycofać w każdej chwili.

