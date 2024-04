Poszkodowani emeryci piszą skargi. RPO interweniuje w MRPiPS

Robert 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

PO PIERWSZE: Potrzebna jest społeczna debata nad zmianą całego systemu emerytalno-rentowego. Potrzebny jest taki, który byłby sprawiedliwy dla wszystkich i nie dyskryminował nikogo, abyśmy już nie musieli słuchać o pracy do 70-go, a może nawet do 80-go roku życia. Aby człowiek na tej zasłużonej emeryturze mógł faktycznie wypocząć, a nie rozglądać się za dodatkowym zajęciem, aby móc godnie przeżyć te swoje ostatnie dni. Może na początek jeden system dla wszystkich (bez tych wszystkich ZUS-ów, KRUS-ów i Emerytur Budżetowych). Do tego jedna składka na Ubezpieczenie Społeczne bez podziału na wiele składowych i tak wszystko trafia do jednego worka zwanego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (sprawdźcie sobie, że wasza składka i emerytalna i rentowa, a nawet dodatkowo chorobowa oraz wypadkowa potrącane są od CAŁEJ KWOTY BRUTTO waszego wynagrodzenia, co świadczy tylko o tym, że jest to jedna składka. Gdyby było inaczej to odtrącenie pierwszej składki np. emerytalnej, powinno spowodować pomniejszenie kwoty brutto dla drugiej składki, tak jak to się dzieje przy potrącaniu później składki zdrowotnej, a tak nie jest. Natomiast przez rozbicie na tyle składowych (emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa) tworzy się nam iluzję, że są to osobne składki. Jest to sprytne zagranie, aby zagrabić nam m.in. naszą NIEEWIDENCJONOWANĄ SKŁADKĘ RENTOWĄ). Następnie ustalenie minimalnej kwoty emerytalnej, którą powinno się otrzymać po wyliczeniu, a która była by jedynym kryterium uprawniającym do emerytury. Wypłata, to uzbierany kapitał dzielony przez ilość miesięcy w tablicach dożycia osobno dla kobiet i mężczyzn. I to jest pierwszy mały krok, który pozwolił by uzdrowić ten chory system. A PO DRUGIE: To należy Wprowadzić EMERYTURĘ OBYWATELSKĄ, która byłaby finansowana z budżetu państwa i gwarantowana Konstytucyjnie. Dlatego z budżetu państwa, gdyż wszyscy, ale to wszyscy obywatele wpłacają do tego budżetu pieniądze, poprzez wiele różnych podatków jakie zafundowało nam państwo. I nie ma tutaj znaczenia czy ktoś pracował czy nie lub ile pracował. Jedynie można by było faktycznie zróżnicować tą emeryturę wprowadzając tzw. dodatek stażowy, który byłby wypłacany za przepracowane lata. OCZYWIŚCIE SYSTEMEM TYM NALEŻY OBJĄĆ TYLKO TYCH, KTÓRZY DOPIERO ZACZYNAJĄ PRACOWAĆ. Ci którzy już pracują zachowują prawa nabyte (chyba, że sami zdecydują się przejść do nowego systemu). Dzięki temu można będzie powoli wygaszać te systemy, które mamy teraz ( ZUS, KRUS oraz SYSTEM EMERYTUR BUDŻETOWYCH), a które są niesprawiedliwe, niekonstytucyjne i złodziejskie (oczywiście przeprowadzając wcześniej reformę tych systemów, zgodnie z Art.32 i Art.33 Konstytucji o czym pisałem parę linijek wyżej. Pozdrawiam