Prezes ZUS: średnia długość życia wydłużyła się o 7-8 lat. Co to oznacza?

- To ogromny ubytek ludzi na rynku pracy - ocenił prezes ZUS podczas odbywającego się w Warszawie VIII Kongresu Patient Empowerment.

Prezes ZUS podkreślił, że obecnie wszyscy lekarze korzystają z certyfikatu ZUS do wydawania e-zwolnień, e-skierowań i e-recept. - Marzę o tym, żeby te wszystkie dane dotyczące absenteizmu, prezenteizmu, zachorowań, skutków ekonomicznych i społecznych poszczególnych schorzeń były przesłanką do kreowania programów profilaktycznych, bo my de facto zajmujemy się skutkiem stanu zdrowia pacjenta - mówił.