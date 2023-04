Prezydent Macron studzi nastroje. Padła deklaracja ws. reformy emerytalnej

Francuski rząd dopiął swego. Pod koniec ubiegłego tygodnia - w nocy z piątku na sobotę - prezydent Emmanuel Macron zatwierdził ustawę, która wprowadzi reformę emerytalną . Sprawia ona, że pracujący we Francji będą mogli przejść na odpoczynek w wieku 64 lat, a nie jak do tej pory po 62 rokiem życia .

Prezydent Francji w poniedziałek (17 kwietnia) wygłosił w telewizji orędzie do narodu ws. podwyższenia wieku emerytalnego. Emmanuel Macron argumentował, że rząd nie miał innego wyjścia.

Prezydent Francji tłumaczy się z reformy emerytalnej

- Wraz ze wzrostem liczby emerytów, wzrostem średniej długości życia odpowiedzią nie może być obniżenie emerytur, zwiększenie składek tych, którzy pracują, ponieważ oznaczałoby to pozwolenie na akumulację deficytów i wzrost naszego zadłużenia dla przyszłych pokoleń - powiedział prezydent Francji.

Jak pisaliśmy w money.pl, średnio mieszkańcy UE przechodzą na emeryturę w wieku 63,8 lat. W Niemczech, we Włoszech, w Danii, wiek emerytalny to 67 lat, a w Wielkiej Brytanii - 66 lat. W Polsce dla kobiet wynosi on 60, a dla mężczyzn 65 lat.