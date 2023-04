Chaos we Francji. Protestujący blokują drogi i podparyskie lotnisko

Francuzi nie odpuszczają. Coraz większe protesty

Trwa blokada Terminalu 1 na podparyskim lotnisku Roissy-Charles de Gaulle. Związkowcy utworzyli kordon na drodze prowadzącej do Terminalu 1, uniemożliwiając wjazd pojazdom.

Zobacz także: Niemcy protestują przeciwko planom Polski. "To głupota, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Trzeba walczyć"

Studenci blokują natomiast wejście do paryskiego uniwersytetu Assas, protestując przeciwko stosowaniu przez rząd art. 49.3 konstytucji, który umożliwia procedowanie ustawy emerytalnej z pominięciem parlamentu.

Francja podnosi wiek emerytalny

Francuski rząd chce podnieść wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Od początku było wiadomo, że reforma będzie miała wielu przeciwników.

Obecny wiek emerytalny we Francji należy do najniższych w Unii Europejskiej. Francuzi kończą aktywność zawodową średnio w wieku 62,3 lat – komentuje agencja AFP, cytując dane Komisji Europejskiej .

Średnio mieszkańcy UE przechodzą na emeryturę w wieku 63,8 lat. W Niemczech, we Włoszech, w Danii, a wkrótce też w Hiszpanii, wiek emerytalny to 67 lat, a w Wielkiej Brytanii - 66 lat. W Polsce dla kobiet wynosi on 60, a dla mężczyzn 65 lat.