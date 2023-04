Emmanuel Macron dopiął swego. Wyższy wiek emerytalny we Francji wszedł w życie

Bezrobotny 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak protestuje 1,25 miliona to znaczy że reszcie to pasuje! Wiedziałem że tak będzie i macron też to wyliczył! Jak u nas zrobią do 67 a zrobią to też tylko 1,25 miliona zaprotestuje i wprowadzą! Rewolucja to jest wtedy gdy 50% ścina głowy, 25% to uciekający przed ścięcie i kolejne 25 % to biernie obserwatorzy. Muszą być zachowane odpowiednie proporcje i jakaś masa krytyczna ale nie 1,25 miliona! Może to być też finansowane z zewnątrz!