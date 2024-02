Przepracował 62 lata i nigdy nie był na L4. Oto najwyższa emerytura w Polsce

Średnia emerytura w ZUS to ok. 3 tys. zł brutto i nie da się ukryć, że nie jest to wysoka kwota. Jak się okazuje, jest w Polsce grupa seniorów, która otrzymują znacznie wyższe świadczenie. Rekordzistą jest emeryt z Zabrza, którego świadczenie wynosi 43,4 tys. zł.