Przez nowe świadczenie emeryci mogą stracić czternastki

Od początku roku wdowy i wdowcy mają możliwość składania wniosków o rentę wdowią, co umożliwia im pobieranie zarówno własnej emerytury, jak i renty rodzinnej po zmarłym małżonku.

Emeryci muszą jednak uważać, bo wysokość nowego świadczenia będzie brana pdo uwagę przy wypłacaniu czternastej emerytury. Jak informuje "Fakt", jeśli suma emerytury i renty rodzinnej przekroczy 2,9 tys. zł brutto, "czternastka" zostanie pomniejszona. W przypadku przekroczenia ok. 4,5 tys. zł brutto, czternastka nie będzie wypłacona. To może rozczarować wielu seniorów.

33,7 tys. wniosków o rentę wdowią. Oto warunki

Według danych na 7 stycznia, do ZUS wpłynęło ponad 33,7 tys. wniosków o rentę wdowią.

Renta wdowia to świadczenie dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Obecnie mogą pobierać tylko jedno z tych świadczeń wyższe lub wybrane. Od nowego roku mogą wybrać, czy chcą otrzymywać całą rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia, czy odwrotnie. Co ważne, od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone do 25 proc.

Renta wdowia będzie przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków. Trzeba mieć ukończony powszechny wiek emerytalny, wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

To oznacza, że wdowa, która nabyła prawo do renty rodzinnej w wieku 40 czy 50 lat nie będzie miała prawa do 15 proc. dodatkowego świadczenia. Ze zwiększenia nie skorzystają także osoby, które pozostają obecnie w związku małżeńskim.

Wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury (1780,96 zł), czyli łącznie 5342,88 zł. Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów. Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

