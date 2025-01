Setki wniosków o nowe świadczenie. ZUS podzielił się pierwszymi danymi

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to jedna z obietnic KO, dlatego trudno się było nie natknąć na informacje o nowym świadczeniu. Przypomnijmy jednak, że jest to de facto dodatek do emerytury dla wdów i wdowców.

Renta wdowia przysługuje kobietom powyżej 60 lat i mężczyznom powyżej 65 lat, którzy pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Osoby te muszą mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nabyte przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Wnioski można składać do 30 czerwca 2025 r.