Renta wdowia już jest. Ile może wynieść nowe świadczenie? Są dwa warianty

Od początku 2025 r. wdowy i wdowcy mogą korzystać z nowych przepisów, które umożliwiają łączenie emerytury z rentą rodzinną. Jak podaje "Fakt", osoby owdowiałe mają do wyboru dwa warianty: 100 proc. swojej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej lub odwrotnie . W 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Zmiany te mają na celu poprawę sytuacji finansowej seniorów. ZUS szacuje, że w latach 2025-2026 osoby uprawnione do renty wdowiej zyskają średnio 370 zł miesięcznie . W kolejnych latach wzrost świadczeń wyniesie od 650 do 850 zł.

Można składać wnioski o rentę wdowią

Na złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały sześć miesięcy. Osoby mające już ustalone prawo do renty rodzinnej i do własnego świadczenia, nie muszą dołączać żadnych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Renta wdowia przysługuje kobietom powyżej 60 lat i mężczyznom powyżej 65 lat, którzy pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka, ale i nie zawarły nowego związku małżeńskiego. Osoby te muszą mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, nabyte przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Wnioski można składać do 30 czerwca 2025 r.