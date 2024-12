Ma 60 lat. Zamarła, gdy otworzyła list z ZUS-u

Naprawdę! Praca na czarno, szaro i płacenie pod stołem a teraz my mamy dopłacać bo emerytura niska? Za oszukiwanie mamy nagradzać. I praca do śmierci? O pracowaniu do śmierci to wrzeszczeli wszyscy jak Tusk wprowadzał reformę emerytalną Mimo, że miała być badana sukcesywnie i poprawiana, PIS ją zlikwidował bez dyskusji. Naród się cieszył choć sam nie wiedział z czego. Nikt nie pamięta, że jeszcze by się nie zakończyła!!!!