Rewolucja w emeryturach. ZUS chce zmian

A co z emeryturami czerwcowymi z przed 2020r. To woła o pomstę do nieba kiedy nam pokrzywdzonym emerytom czerwcowym z przed 2020r uchwalą przepis o przeliczenie i wyrównanie tych emerytur. Cały czas nas ZUS okrada, kiedy się doczekamy sprawiedliwego potraktowania przez system, chyba nigdy i tak będzie do końca naszych dni, oni tylko na to czekają. Gdzie jest rzecznik praw obywatelskich może on by się tym zajął