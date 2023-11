Są nowe dane o zarobkach. Niezwykle ważne także dla tych emerytów

Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i są na rencie albo na wcześniejszej emeryturze i jednocześnie pracują, to muszą pilnować wysokości swoich zarobków. Jeśli wynagrodzenie przekroczy ustalony limit przez ZUS , to wtedy zakład może ograniczyć wypłatę świadczeń lub je zawiesić.

Przeciętne wynagrodzenie. Ważne limity dla seniorów

Co ważne limity te aktualizowane są co trzy miesiące i zależą właśnie od przeciętnej płacy w gospodarce. Jeśli średnia płaca we wskazanym kwartale wzrosła, to seniorzy będą mogli dorobić więcej. Jeśli przeciętne miesięczne wynagrodzenie spadło, to oznacza to mniejsze limity dla seniorów.