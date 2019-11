Sprawa minister Marleny Maląg. Szef OPZZ: "to naganne"

Szef OPZZ został zapytany przez reportera money.pl Pawła Orlikowskiego, co sądzi o sprawie Marleny Maląg, nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która - jak ujawnił "Dziennik Gazeta Prawna" - łamała kodeks pracy, będąc jeszcze dyrektorką liceum w latach 2002–2011. - Jesteśmy przeciwni wszelkim formom łamania prawa pracy. Z nową minister nie miałem okazji się jeszcze poznać, ale wszystkie przypadki łamania prawa pracy dla OPZZ są naganne - odparł Radzikowski.

Wcześniejsze emerytury dla wszystkich

W mediach pojawiają się doniesienia, że prezydent Andrzej Duda, w przedwyborczej kampanii w drodze do reelekcji, będzie szedł z obietnicą wprowadzenia emerytur stażowych, czyli pozwalających przejść na emeryturę nie po osiągnięciu wieku emerytalnego, a po wypracowaniu odpowiednio wielu lat, tj. 35 lat pracy w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn. O to od lat zabiega OPZZ.

Dla zobrazowania, jeśli 18-latek przepracuje 40 lat, na emeryturę będzie mógł pójść już w wieku 58 lat, analogicznie - 18-latka po 35 latach pracy, czyli w wieku 53 lat. OPZZ nie ukrywa, że pozwoli to na wypracowanie jedynie najniższej emerytury. Szef OPZZ Andrzej Radzikowski sam podkreśla, że długotrwałe odkładanie składek i oszczędzanie to sposób na wysoką emeryturę, ale najważniejsza jest możliwość wyboru.

- Dlaczego to państwo ma decydować, kiedy pracownik będzie mógł przejść na emeryturę? Jeśli ktoś będzie chciał pracować dłużej, by wypracować wyższe świadczenie emerytalne, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak, jeśli zechce wcześniej przejść na emeryturę z różnych względów, będzie miał takie prawo i wypracuje sobie emeryturę minimalną - powiedział szef OPZZ.