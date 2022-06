Szykuje się wielka waloryzacja. Poszedł sygnał z rządu

Chodzi o marcową waloryzację emerytur. " Na wskaźnik (waloryzacji) wpłynie największa od lat drożyzna. Jego wielkość poznamy go dopiero na początku 2023 r., ale już teraz można pokusić się o szacunki" - pisze w sobotę dziennik.

Przypomnijmy, że z powodu rekordowej inflacji związkowcy naciskają na rząd, by ten wprowadził drugą waloryzację emerytur na zasadach, które obowiązują w płacy minimalnej. Do tego jednak jest potrzebna zmiana prawa, dzięki której można by zastosować przepisy, które obowiązują przy płacy minimalnej.