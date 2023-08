Waloryzacja była za niska. Dopiero 13. i 14. przełamały inflację

Z danych Komitetu Integracji Gospodarczej (KIG), które publikuje "Rzeczpospolita", wynika, że roczna waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku pozwoliła na utrzymanie rzeczywistej wartości świadczeń, jednak nie przyczyniła się do jej wzrostu . Dwa lata temu nawet to się nie udało. Dopiero dodatkowe środki finansowe dla seniorów, w postaci 13. i 14. emerytury, pozwoliły na zwiększenie siły nabywczej pieniędzy - czytamy w dzienniku.

Lasocki dodaje, że równoczesne wypłacanie rocznej waloryzacji i dwóch dodatkowych świadczeń wprowadza nierówności . - To chaos. Pojawiły się nowe "lepsze" i " gorsze" miesiące na wystąpienie z wnioskiem o emeryturę. W tym roku, gdy ktoś złożył wniosek i otrzymał pierwszą emeryturę w lutym, to w marcu miał wysoką waloryzację, potem 13. emeryturę, a teraz dostanie 14. świadczenie. Otrzyma w ten sposób rekompensatę za ubytki w świadczeniu, którego w zeszłym roku nie miał - tłumaczy.

Wyższy koszt wypłaty "czternastek"

- Przy kwocie netto 2200 zł, brutto byłaby to kwota 2650 zł. Szacujemy, że grupa, do której dotrze to wsparcie (14. emerytura - przyp. red.), to będzie blisko 9 mln osób - przekazała minister Maląg.