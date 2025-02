Waloryzacja emerytur w 2025 roku może niemile zaskoczyć. Wszystko w rękach rządu

Według najnowszego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego realny wzrost wynagrodzeń w Polsce w 2024 roku wyniósł 9,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To wynik wyższy od wcześniejszych rządowych prognoz, które zakładały wzrost na poziomie 9,1 proc.

Zgodnie z obecnymi przepisami, wskaźnik waloryzacji emerytur składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest inflacja, która wyniosła 3,6 proc., drugim zaś jedna piąta realnego wzrostu płac. Po uwzględnieniu obu składników marcowa waloryzacja powinna wynieść 5,5 proc.

Waloryzacja może być wyższa

Rząd może jednak zwiększyć ten wskaźnik, aby zapewnić emerytom wyższe świadczenia. Główna propozycja zakłada wykorzystanie 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń zamiast dotychczasowych 20 proc. Taka zmiana spowodowałaby wzrost wskaźnika waloryzacji do 8,35 proc.

Wśród rozważanych opcji znajdują się również propozycje waloryzacji kwotowo-procentowej z gwarantowaną minimalną podwyżką 150 lub 200 złotych. Kolejnym wariantem jest zrównanie waloryzacji świadczeń z realnym wzrostem płac.

Ostateczna decyzja w sprawie zmian w systemie waloryzacji powinna zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Jest to istotne ze względu na zbliżający się termin waloryzacji, która rozpocznie się pod koniec lutego. Na wprowadzenie zmian pozostało około dwóch tygodni.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku. O ile mogą wzrosnąć świadczenia?

Portal finanse.wp.pl przeanalizował możliwe scenariusze waloryzacji emerytur w 2025 roku. Według wyliczeń, podwyżka może wynieść 5,82 proc., co jest znacząco niższym wskaźnikiem niż w poprzednich latach. Jest to spowodowane spadkiem inflacji w porównaniu do lat ubiegłych, kiedy emerytury rosły o 12,12 proc. i 14,8 proc.

Według obecnych prognoz wskaźnik waloryzacji uwzględnia nie tylko inflację, ale również 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Portal finanse.wp.pl wspólnie z doradcą podatkowym Piotrem Juszczykiem z firmy InFakt przeprowadził szczegółowe wyliczenia dotyczące wysokości przyszłych świadczeń.

W przypadku najniższego świadczenia emerytalnego, które obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, po marcowej waloryzacji kwota wzrośnie do 1884,61 zł brutto. Na rękę emeryt otrzyma 1715 zł, co oznacza wzrost o 94 zł netto w stosunku do obecnej kwoty.

Zmiany w opodatkowaniu świadczeń

Piotr Juszczyk zwraca uwagę na istotną zmianę w opodatkowaniu emerytur. Świadczenia, które obecnie wynoszą 2367 zł, po waloryzacji przekroczą próg podatkowy. Oznacza to, że emerytury wzrosną do 2504,76 zł brutto, co wiąże się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 1 zł.

Ekspert wyjaśnia również, że emerytury do kwoty 2500 zł są obecnie zwolnione z podatku, jednak podlegają 9-procentowej składce zdrowotnej. Po przekroczeniu tego progu, nadwyżka jest pomniejszana łącznie o 21 proc., na co składa się 12-procentowy podatek oraz składka zdrowotna.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa również alternatywny scenariusz. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zwiększenie wskaźnika waloryzacji do 50 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W tym wariancie waloryzacja mogłaby wynieść nawet 8,55 proc., co przełożyłoby się na wzrost minimalnej emerytury z 1780 zł brutto do 1933 zł brutto.

