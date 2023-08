Waloryzacja powinna być wyższa? "Trzynastki i czternastki nas nie uratują"

Wskaźnik waloryzacji jest obecnie wyliczany na podstawie tego, ile w poprzednim roku wynosiła inflacja i realnego wzrostu płac. Choć średnia pensja w Polsce rośnie, to galopujące ceny właściwie niwelują skutki podwyżek wynagrodzeń, a nawet sprawiają, że możemy sobie pozwolić na coraz mniej.

Dlatego tegoroczna waloryzacja rent i emerytur wyniosła 14,4 proc., czyli po prostu tyle, ile średnioroczna inflacja w ubiegłym roku - efektu rosnących płac w niej nie ma, bo choć średnio Polacy dostawali coraz więcej pieniędzy, to z uwzględnieniem drożyzny nasze pensje skurczyły się o 2,1 proc.

W związku z tym "Super Express" proponuje zmianę sposobu wyliczania wskaźnika waloryzacji - tak, by uwzględniał on inflację i wzrost wynagrodzeń - ale nie ten realny, a po prostu tempo podwyżek w poprzednim roku. Jak szacuje dziennik, gdyby zastosować taką metodę, to przy obecnych danych wskaźnik waloryzacji wyniósłby aż 26,9 proc. - składałaby się na niego inflacja na poziomie 13,8 proc. i wzrost wynagrodzeń w wysokości 13,1 proc.