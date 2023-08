Waloryzacja po nowemu? Posłowie jednomyślni

Iza 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak słyszę o specjalnym dodatku do najniższych emerytur to mnie przysłowiowa krew zalewa. Ci co długo I uczciwie pracowali są teraz okradani, bo trzeba dawać oszustą pracującym na czarno, różnym milionerom, którzy mieli prywatny biznes a składki płacili groszowe, rolnikom ,którzy płacą grosze na KRUS a emerytury ich pokrywane są z naszych składek, trzeba dawać nierobom, lumpom,pijakom, którym nie chciało się pracować, są panie, które teoretycznie pracowały 20 lat, z tego 6 lat wychowywały dzieci, kilka lat na bezrobociu i chorobowym i już jest emerytura, do biednych zalicza się Rodowicz, Cugowski i inne gwiazdy, które za jeden koncert biorą tyle, że ten normalny, uczciwy polak za rok nie zarabia, to jest sprawiedliwe. Emerytura powinna wynikać z ilości odprowadzonych składek, a jak ktoś jest biedny niech idzie do mopsu.