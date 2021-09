Masz dług w ZUS-ie? Nie uciekniesz przed spłatą: potrącą ci z emerytury

To ma być prawdziwa rewolucja. Ze świadczeń wypłacanych przez ZUS będą potrącane zaległości składkowe z czasów, gdy byliśmy płatnikami. Nowy system ma ułatwić odzyskiwanie należności przez ZUS - informuje serwis biznes.interia.pl.

Obecnie takie należności dochodzone są przez ZUS w trybie administracyjnej egzekucji, co generuje koszty. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami ZUS sam będzie je potrącał przedsiębiorcom z ich przyszłej emerytury.

ZUS zyskał też prawo do zmniejszenia wyrównania należnego za wsteczne przyznanie emerytury lub renty i potrącenia z niego zaległości składkowych.

W pozostałych przypadkach potrącane będzie 25 proc. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców, którzy mają zaległości wobec ZUS.

- Nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo do świadczeń chorobowych dla m.in. przedsiębiorców zostaje wstrzymane, dopóki zaległość nie zostanie uregulowana. W przypadku aktywnego przedsiębiorcy potrącenie długu, np. z zasiłku chorobowego, nie będzie możliwe, bo dopóki go nie spłaci, nie będzie mieć prawa do świadczeń - wyjaśnia Anna Kwiatkowska.