Czas tylko do końca września. ZUS przypomina. Ważne, by dostać pieniądze

Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rentę rodzinną ZUS wypłaca w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają ją co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego – czyli do września. Dlatego zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć do końca września, natomiast studenci mają czas do końca października.