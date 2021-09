Ekonomiści ostrzegają. Rozgrzany rynek nieruchomości może zdestabilizować gospodarkę

Pracownik 21 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Jest jeden problem! Wyróżniają się 2 typy grup 1 pracują na etat i nie jest łatwo o podwyżkę, a druga grupa zwiększa sobie ceny prawie dowolnie na własnej działalności mimo, że i tak jeżdżą już luksusowym autem i mają wille i ogromny majątek. W moim zawodzie jest krótko, jak pracodawca nie nadąża z pensją, a moja zbliża się do najniższej krajowej, to wolę w domu siedzieć, bo są jeszcze koszty dojazdu do pracy, trzeba się ubrać elegancko, być gotowym na różne sytuacje, a dom się sam nie utrzyma, a to wszystko kosztuje, co pochłania zarobione pieniądze do 0. Więc lepiej zarobić gdzieś w lekkiej pracy przez tydzień na opłaty a 3 tyg mieć wolne.