ZUS obliczył poziom emerytur w 2080 roku. Emeryci będą zszokowani wysokością świadczeń

Za 60 lat Polacy na emeryturze otrzymają niecałe 21 tys. miesięcznie świadczenia, jeżeli chodzi o kwoty nominalne. To spora różnica, w porównaniu z niecałym 2,5 tys. w 2020 roku. Kwota zdyskontowana inflacją (za rok 2018) też rośnie, chociaż już nie tak imponująco - z 2355 złotych (w 2020 roku) do 4554 złotych (w 2080 r.).

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", chociaż za wynagrodzenie w 2080 roku będzie można kupić więcej, to jednak dołączenie do systemu emerytalnego będzie szokiem dla pracownika. Odczuje on je znacznie mocniej, niż odczuwają współcześni seniorzy.

Jednak sytuacja demograficzna się pogarsza. Rodzi się coraz mniej dzieci, co doprowadza do tego, że polskie społeczeństwo się starzeje. Innymi słowy, coraz mniejsza liczba aktywnych zawodowo Polaków będzie zmuszona utrzymywać coraz większą liczbę seniorów.

Prof. Góra jest sceptyczny co do obliczeń ZUS. - Przewidywanie na pół wieku może wprowadzić w błąd. Te sumy nic nie mówią. To będzie zupełnie inna waluta. Z tego typu prognoz do opinii publicznej dociera epatowanie tym, że emerytury będą niskie. Wyborcy będą naciskać na polityków, by coś zrobili. Ci obiecają, że przychylą nieba, ale nic nie będą w stanie zrobić - podkreśla rozmówca dziennika.