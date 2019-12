Emerytury nie muszą być głodowe. Kilkaset złotych miesięcznie załatwi sprawę

Eksperci nawet nie udają, że państwowa emerytura dla osób, które zaczynają pracę lub są przed 30-stką, będzie na godziwym poziomie. Główny ekonomista ZUS przyznał ostatnio, że za kilkadziesiąt lat (do 2080 roku) emerytura będzie stanowić około 23 proc. przeciętnego wynagrodzenia .

Emerytura będzie więc o połowę niższa w porównaniu z obecną, patrząc przez pryzmat relacji emerytury do zarobków. Obecnie tzw. stopa zastąpienia jest niewiele powyżej 50 proc. A i tak wiadomo, że niewesołe jest życie staruszka.

Eksperci Instytutu Emerytalnego podkreślają, że emeryci żyją coraz dłużej, a na dodatek rząd obniżył wiek emerytalny. Przez to pieniądze zebrane w składkach trzeba dzielić na więcej miesięcy i wypłaty będą dramatycznie niskie.

Co zrobić żeby za kilkadziesiąt lat obecni 30-latkowie nie głodowali? Instytut Emerytalny wzywa do podwyższenia wieku emerytalnego. To samo rekomendują Polsce unijne instytucje.