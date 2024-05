ZUS szykuje roczną waloryzację. Emerytura wyższa nawet o 500 zł

1 czerwca to dzień, w którym ZUS co rok waloryzuje środki odłożone na naszych kontach. Osoby, które planują przejście na emeryturę z wnioskiem do ZUS powinny poczekać do lipca. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

ZUS co roku waloryzuje środki na kontach ubezpieczonych - tak, by nie traciły na wartości przez inflację. Waloryzacja przeprowadzana jest 1 czerwca i dotyczy wszystkich pieniędzy, uzbieranych na naszym koncie. Waloryzowane są także środki na subkoncie ZUS, czyli z OFE, co dotyczy wszystkich urodzonych po 1968 roku.

W Monitorze Polski właśnie zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pra pracy i polityki społecznej z 20 maja 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2023 rok (poz. 382). Konta emerytalne ZUS zostaną zwaloryzowane o 14,87 procent.

Nieco niższa będzie waloryzacja kapitałów zgromadzonych na subkoncie. O ile zatem wzrosną emerytury od czerwca?

"Fakt" pokazał to na przykładzie 70-latka, który posiada na koncie ZUS 600 tys. zł. W maju, przed waloryzacją otrzymałby 3389 zł emerytury. Po waloryzacji jego środki wzrosną do 686 tys. zł, co oznacza, że dostanie 3875 zł brutto emerytury, czyli niemal o 500 zł więcej.

Przypomnijmy. Zapisane na kontach i subkontach pieniądze po osiągnięciu wieku emerytalnego są podstawą do obliczenia wysokości emerytur. Informacje o wysokości zgromadzonych składek można sprawdzić online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Wyższa emerytura. Zasada jest prosta

ZUS kwotę zgromadzonego kapitału dzieli przez średni czas dalszego trwania życia, który liczy się od momentu przejścia na emeryturę. Zasada jest prosta: im wyższy zgromadzimy kapitał i im później przejdziemy na emeryturę, tym świadczenie będzie wyższe. Po czerwcowej waloryzacji zgromadzony kapitał będzie wyższy.

