Emerytura wyższa nawet o 500 zł. ZUS szykuje waloryzację

ZUS co roku waloryzuje środki na kontach ubezpieczonych - tak, by nie traciły na wartości przez inflację. Waloryzacja przeprowadzana jest 1 czerwca i dotyczy wszystkich pieniędzy, uzbieranych na naszym koncie. Waloryzowane są także środki na subkoncie ZUS, czyli z OFE, co dotyczy wszystkich urodzonych po 1968 roku.

Waloryzacja kapitału może w tym roku wynieść 14,8-14,9 proc. To oznacza, że emerytura może być wyższa nawet o 500 zł. Wystarczy wstrzymać się ze złożeniem wniosku o przejście na emeryturę do lipca. Maj i czerwiec to dla seniorów najmniej korzystne terminy w roku.

"Fakt" pokazał to na przykładzie 70-latka, który posiada na koncie ZUS 600 tys. zł. W maju, przed waloryzacją otrzymałby 3389 zł emerytury. Po waloryzacji jego środki wzrosną do 686 tys. zł, co oznacza, że dostanie 3875 zł brutto emerytury, czyli niemal o 500 zł więcej.

Im wyższy kapitał, tym wyższe świadczenie

Zapisane na kontach i subkontach pieniądze po osiągnięciu wieku emerytalnego są podstawą do obliczenia wysokości emerytur. Informacje o wysokości zgromadzonych składek można sprawdzić online na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

