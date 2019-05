Fundusze UE. Minister Kwieciński: Na każdego Polaka przypadło prawie 3 tys. euro

W ciągu 15 lat we Wspólnocie Polska pozyskała z unijnego budżetu 163,7 mld euro, czyli trzy razy więcej niż wpłaciła. Rozpoczynając VI edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że dzięki temu nasz kraj mógł dokonać ogromnego skoku rozwojowego.

Najwięcej pieniędzy poszło na budowę dróg czy sieci kolejowych - ok. 36 proc. dofinansowania z UE. Od początku wejścia Polski do Unii wybudowaliśmy ok. 15,5 tys. km dróg i autostrad oraz blisko 4,5 tys. nowych lub zmodernizowanych linii kolejowych.