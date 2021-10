Premier: niedopuszczalne jest używanie języka szantażu finansowego

KLEMENS 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Europa widzi, że Jan Paweł II zaszczepił w Polakach taką nazbyt wielką pewność siebie i aurę wyjątkowości polskiego narodu co w połączeniu z mitem "przedmurza chrześcijaństwa" i roli ewangelizatorów Europy mających rechrystianizować Zachód, coraz bardziej u zachodnich Europejczyków wybrzmiewa refleksja o tym, że Polakom wyrządzono krzywdę przyjmując ich do świata zachodniego stylu życia. Polakom udzieliła się duma po obaleniu komuny, że mają zawsze rację, wzbudziła taką nadgorliwość we wszystkim co robią. Chcą być bardziej katoliccy od Papieża, uczyć angielskiego Anglików, wykładać traktaty europejskie tym co założyli Unię albo być bardziej europejskimi niż Europejczycy byli kiedykolwiek. Polacy zawsze żyją na spince i trzymają fason nieustannego "kozactwa". Nie znają świata i buńczucznieją w tej nieznajomości jakby polski rozum nie być kalany znajomością obcych języków lub kultur. Polak się intelektualnie zakleszcza i podkreśla homogeniczność Polski. Boi się świata. Największym kosmofobem jest Prezes Kaczyński który by najchętniej odgrodził się od świata wielkim murem, by Polacy mogli żyć bez wpływów z zewnątrz niczym mieszkańcy Sentinelu Północnego którzy żyją na poziomie ludów pierwotnych z czasów neolitu i przypominają dzisiejszych "prawdziwych Polaków" agresywnie reagujących na jakiekolwiek próby kontaktu ze świata zewnętrznego które odbierają jako zagrożenie.