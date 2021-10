"Rz" podaje, że takie działanie jest po myśli wielu państw członkowskich, które uważają, że KPO powinien być na razie wstrzymany, ale bez demonstracji politycznych. "To paradoksalnie utrudnia sytuację polskiemu rządowi, który nie może argumentować, że to niesprawiedliwa kara za suwerenny wyrok niezależnego polskiego sądu. Bo dla KE argumentem w sporze o KPO nie jest kwestia rozstrzygnięcia kolizji między prawem UE a polską konstytucją, ale po prostu wykonania konkretnych wyroków TSUE o likwidacji Izby Dyscyplinarnej" - pisze dziennik.

Co zrobi Unia ws. pieniędzy dla Polski? Są dwa rozwiązania

Druga możliwość to uruchomienie tzw. mechanizmu warunkowości, który umożliwia zawieszenie funduszy państwom, które łamią praworządność. "W przyszłym tygodniu KE wyśle list z prośbą o informacje do państw, w których jej zdaniem takie ryzyko istnieje. Wiele wskazuje jednak na to, że na razie będzie to tylko wymiana informacji, natomiast z formalną notyfikacją, od której zaczyna się już odliczanie konkretnych terminów, poczeka na wyrok TSUE" - czytamy.