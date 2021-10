Rząd prowadzi z Brukselą niebezpieczną grę. Stracić możemy nie tylko ogromne pieniądze

Polak ze wsi 23 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

A kto wymordowal 6 mil. Polakow? A kto rabował nasze ziemie? Nie wiecie? To wam powiem. Niemcy!!!! A teraz kto zawarl pakt z Putinem? Nie wiecie? To wam powiem. Niemcy!! A kto otwiera kopalnie a nasze nakazuje zamykac? Nie wiecie To wam powiem. Niemcy? Kro reraz wystepuje ws. praworządności? Nie wiecie. To wam powiem. Ci sami niemcy. Mozna mnożyć przykłady. Zastanow się i wyciagnij wnioski!