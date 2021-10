KE uruchomi mechanizm pieniądze za praworządność. Padł termin

Ktoś przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Znam płynnie angielski i niemiecki, pracuję teraz w IT. Byłem optymistycznie nastawiony do współpracy z krajami unii. A teraz jak moja sytuacja ekonomiczna stała się zbliżona do zachodnioeuropejskiej, to zaczyna unia robić nam Polakom problemy. Jest wiele państw na świecie, które w żadnej unii nie są, a funkcjonują rewelacyjnie. Więc jeśli się to staruszkom z Europy Zachodniej nie podoba, to przyszłość przyniesie inne rozwiązanie.