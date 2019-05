11bit studios oczekuje, że II półrocze będzie wyraźnie lepsze od I poł. 2019 r.

" Mamy mocne przekonanie, że obie produkcje jeszcze przez długi czas zapewniały będą spółce solidne strumienie pieniężne, czyli że powtórzą casus gry 'This War of Mine', która po przeszło czterech latach od premiery nadal świetnie się sprzedaje i ma istotny wpływ na nasze wyniki finansowe" - powiedział Miechowski, cytowany w komunikacie.

"Oprócz debiutu konsolowego 'Frostpunk', spółka przygotowuje się do premier 'Children of Morta', jednocześnie na cztery platformy sprzętowe i 'Moonlighter' w wersji na urządzenia mobilne. Na rynek trafią też płatne dodatki do 'Frostpunk', 'Moonlighter' i 'This War of Mine'" - wyliczył przedstawiciel 11 bit studios.