7R planuje centrum logistyczne w Lublinie na łącznie ok. 110 tys. m2

"Polska to istotny hub logistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej, a większa regionalizacja centrów dystrybucji jest ważnym elementem adaptacji łańcucha dostaw do zmieniających się dynamicznie potrzeb rynku. Prognozujemy ponadto, że w długoterminowej perspektywie umocni się trend przenoszenia części linii produkcyjnych z Azji z powrotem do Europy. W konsekwencji wzrośnie popyt na hale przemysłowe i powierzchnie magazynowe w całym kraju, ale także na ścianie wschodniej. Rozwijający się system dróg oraz dostępność pracowników to czynniki, które z pewnością przyciągną inwestorów do Lublina" - powiedział członek zarządu i head of development Bartłomiej Krawiecki, cytowany w komunikacie.