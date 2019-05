Accelpoint: 12 startupów we współpracy z Santander BP, AXA Partners i Orange

Startupy, które zostały wybrane jako preferowane do współpracy z partnerami, to: Vizum Lab, Tricks, NMT, Perfect Data, Escoral, Alphamoon, Nu Delta, Symmetrical Labs, Sherlock Waste, Al Busters, Limitless i PBG Management, podano.

"Cieszy nas tak duże zainteresowanie programem AccelUp oraz tak wiele zgłoszonych projektów z obszaru szeroko rozumianego fintech. Projekty zaskoczyły nas swoją dojrzałością oraz gotowością do wdrożenia. Teraz przed nami czas intensywnej pracy i dostosowywania rozwiązań do potrzeb naszych partnerów strategicznych" - powiedział Managing Partner & Co-founder Accelpoint Hubert Anyżewski, cytowany w komunikacie.

Uczestnicy programu otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys zł oraz wsparcie business know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi. Startupy będą też miały możliwość skorzystania z szerokiego zaplecza inwestycyjnego, w tym możliwość prezentacji przed globalnym funduszem Santander InnoVentures z Madryt . AccelUp to program typu non-equity - po zakończeniu akceleracji całość udziałów w pozostaje po stronie startupu, wskazano również.

"W pierwszym etapie akceleracji pomożemy w zaadaptowaniu produktów do potrzeb partnerów; w drugim startup przetestuje produkt na infrastrukturze partnera i przeprowadzi Proof of Concept. Szczególną wartością naszego programu jest możliwość wyboru ekspertów, z którymi startupy mogą pracować nad rozwojem swoich projektów. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli przekazać informacje o spektakularnych wdrożeniach rozwiązań u naszych partnerów" - dodał AccelUp Head of Acceleration Maciej Majewski.