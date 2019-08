Acciona mimo niespełnienia się warunku, kupi akcje Mostostal W-wa w I etapie

"Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują, iż do dnia zakończenia I etapu przyjmowania zapisów, tj. do dnia 5 sierpnia 2019 r., nie złożono zapisów na co najmniej 3 181 267 akcji stanowiących 15,91% łącznej liczby akcji spółki i uprawniających do wykonywania 3 181 267 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 15,91% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co oznacza nieziszczenie się warunku zastrzeżonego w punkcie 6 wezwania" - czytamy w komunikacie.