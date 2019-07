Acciona wzywa do sprzedaży akcji Mostostalu Warszawa po 3,45 zł sztuka

"W wyniku wezwania wzywający zamierza nabyć 9 981 267 akcji stanowiących 49,91% łącznej liczby akcji spółki [...] Wzywający zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęte co najmniej 3 181 267 akcji stanowiących 15,91% łącznej liczby akcji tj. minimalna liczba akcji objętych zapisami łącznie z akcjami spółki należącymi już do wzywającego na dzień ogłoszenia wezwania stanowić będzie 66% łącznej liczby akcji spółki i uprawniać do wykonywania 66% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.