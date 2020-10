ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 8% r/r we wrześniu

"We wrześniu 2020 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE wzrosła po raz pierwszy w tym roku do 933 987 sztuk, co oznacza wzrost o 3,1% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Cztery największe rynki wypracowały jednak mieszane rezultaty. Spadki zanotowano w Hiszpanii (-13,5%) i Francji (-3%), podczas gdy Włochy (+9,5%) i Niemcy (+8,4%) zanotowały wzrosty" - czytamy w komunikacie.