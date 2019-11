Action miał 4,11 mln zł straty netto, 4,1 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

"Dziś opublikowaliśmy wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 r. Kolejny raz widać, że potwierdzają one nasze prognozy. Zgodnie z planem i zobowiązaniem wobec rynku biznes Action przynosi efekty. Stabilne wyniki i marża brutto na poziomie 6% dla całej grupy kapitałowej Action to dobra podstawa do budowania dalszej wartości firmy" - powiedział wiceprezes Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.