Agora: Dynamika wzrostu reklamy w IV kw. będzie zbliżona do III kw. 2020 r.

"Jeżeli chodzi o IV kw., to my nie chcielibyśmy wdawać się w szczegółowe prognozy, bo jesteśmy cały czas w sytuacji ogromnej niepewności. Cały czas obserwujemy takie zjawisko, że klienci bardzo często w ostatniej chwili podejmują swoje decyzje o wydatkach reklamowych, o kampaniach reklamowych pod wpływem sytuacji w kraju, biorąc pod uwagę wprowadzane obostrzenia i zachowania ich klientów. Dlatego bardzo trudno byłoby nam szacować zarówno IV kw., jak i 2021 r." - powiedział Hojka podczas wideokonferencji.

"Na przykład wiemy od tygodnia, że przychody z reklamy kinowej spadną do zera. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak długo to administracyjne zamknięcie kin będzie się utrzymywać. Jeżeli chodzi o nasze szacunki reklamy w całym 2020 r,. to podtrzymujemy nasza dotychczasowa prognozę, że ona powinna zamknąć się spadkiem w przedziale od 8% do 12%" - powiedział Hojka.