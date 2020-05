Agora z mniejszymi przychodami z kin. Straty wzrosły o prawie 1300 procent

Okazuje się, że po pierwszych trzech miesiącach tego roku Agora nie wypracowała zysków. Co więcej, pokazała straty większe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Jest na minusie 47,1 mln zł wobec 3,4 mln zł przed rokiem, a to oznacza pogorszenie wyników o prawie 1300 proc.

Straty rosną m.in. dlatego, że Agora ma mniejsze przychody ze sprzedaży. W rok zmalały o 6,1 proc. i spadły poniżej 290 mln zł. Duży regres notuje w szeroko rozumianej branży filmowej. Wpływy spółki zależnej Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmów, zmniejszyły się o 9 proc. do 25,2 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży biletów w należących do Agory kinach Helios zmniejszyły się o prawie 20 proc. do niecałych 62 mln zł. W podobnej skali spadły wpływy ze sprzedaży barowej do 25,8 mln zł. Oczywiście głównym powodem tego jest zamknięcie kin w całej Polsce w związku z koronawirusem. Sale świecą pustkami od połowy marca.

Przed epidemią to kina były motorem napędowym wyników Agory. Teraz poprawę wyników możemy za to zaobserwować w przychodach z usług reklamowych, które w rok wzrosły o 3,1 proc. do niecałych 114 mln zł i ze sprzedaży wydawnictw (m.in. Gazety Wyborczej") - o 1,7 proc. do 35 mln zł.