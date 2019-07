rynek spożywczy 47 minut temu

Ajinomoto Poland miał 103 mln zł przychodów w 2018, planuje inwestycje w Polsce

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Ajinomoto Poland zwiększył przychody do 103 mln zł 2018 r. i planuje inwestycje w swoim zakładzie produkcyjnym na szacunkową kwotę ok. 30 mln zł w ciągu trzech najbliższych lat. Spółka planuje także wprowadzenie na rynek nowego "szybkiego posiłku odżywczego", poinformował prezes Ajinomoto Poland Toshiro Tsuboi. W rozmowie z ISBnews dodał, że spółka planuje wejście do Portugalii, Rumunii i Rosji.