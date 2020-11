Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 2,2% r/r w III kw.; NPL: 6,2%

"W okresie od lipca do września powrót aktywności klientów indywidualnych i biznesowych (po zamrożeniu gospodarki w II kw.) przełożył się na wzrosty poziomu sprzedaży. Bank koncentrował się na dalszym rozwoju i promowaniu rozwiązań mobilnych i cyfrowych oraz stopniowo adaptował się do otoczenia niskich stóp procentowych" - czytamy w komunikacie.

"Spadek wartości portfela brutto o -2,9% kw/kw i -3,9% r/r. Obserwowany spadek popytu na kredyt ze strony klientów instytucjonalnych w rezultacie zamrożenia gospodarki w II kw. 2020 r. oraz utrzymującej się niepewności co do perspektyw gospodarki. Na koniec III kw. 2020 udział kredytów dla przedsiębiorstw w kredytach dla klientów instytucjonalnych nieznacznie spadł do 69,3% (-0,7 pkt proc. kw/kw, +0,5 pkt proc. r/r), przy wzroście udziału leasingu do poziomu 8,6% (+0,4 pkt proc. kw/kw, +0,5 pkt proc. r/r)" - czytamy także.