Akcja kredytowa BNP Paribas BP wzrosła o 3,6%, wskaźnik NPL: 6% w I półr.

"Na koniec czerwca 2020 r. kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom (suma portfeli wycenianych wg zamortyzowanego kosztu i wycenianego wg wartości godziwej) wyniosły 79 943 320 tys. zł i wzrosły o 2 761 904 tys. zł, tj. o 3,6% w porównaniu do końca 2019 r." - podał bank w sprawozdaniu.

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wyniosła 31 953 087 tys. zł (wzrost o 1 955 562 tys. zł, tj. o 6,5% w porównaniu do końca 2019 r.). Ich udział w portfelu kredytowym wycenianym według zamortyzowanego kosztu w analizowanym okresie wyniósł 40,9% (+0,9 pkt proc. w porównaniu do końca 2019 r.).

"Ponad połowę (64,9%) zaangażowania kredytowego klientów indywidualnych stanowią kredyty na nieruchomości, które na koniec czerwca 2020 r. wyniosły 20 727 570 tys. zł. W strukturze kredytów mieszkaniowych 75,8% to kredyty udzielone w PLN, natomiast 23,9% to kredyty udzielone w CHF (w porównaniu do końca grudnia 2019 r. udział w CHF spadł o 2,2 pkt proc.)" - czytamy dalej.