Akcje Rheinmetall gwałtownie rosną. Europa rozważa zwiększenie produkcji broni

Putin nas w miarę zjednoczył i otworzył oczy pajacom z zachodniej Europy. Jestem ciekawy tylko co zrobi Trump, oby dał ruskim popalić. Wydatki 5% na obronność mając takiego chorego sąsiada to minimum i popieram to. Tylko polski przemysł zbrojeniowy z kilkoma wyjątkami to syf nie z tej ziemi, ciągle panuje tam PRL ! Zaorać, wymienić część pracowników, zainwestować i produkować ! Wiedzieliście, że nasza roczna zdolność produkcji amunicji do haubic to tylko 6 tyś sztuk rocznie ? To ledwo wystarczy na jeden dzień wojny ... To jest problem. Tyle lat trwa już wojna, a to się nadal nie zmieniło, normalnie szkoda gadać.