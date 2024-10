Akcje Tesli mocno w górę. Oto powód

Zysk Tesli na akcję w trzecim kwartale wyniósł 72 centy wobec konsensusu analityków na poziomie 58 centów. Zysk netto wzrósł do około 2,17 mld USD z 1,85 mld USD rok temu. Przychody wyniosły 25,18 mld USD, a rynek liczył na 25,37 mld USD. To wzrost rok do roku o 8 proc.