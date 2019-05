Akcjonariusze Amiki zdecydowali o 4 zł dywidendy na akcję, powołali nowy zarząd

"Akcjonariusze Amica S.A. zdecydowali o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej nowej kadencji, a także przychylili się do propozycji zarządu w kwestii przeznaczenia łącznej kwoty w wysokości 30,1 mln zł (tj. 4 zł na akcję) - z zysku za rok 2018 - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Oznacza to wzrost dywidendy o 33% wobec wypłaty z zysku za rok 2017, która opiewała na 3 zł za akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 maja, a jej wypłata nastąpi w dniu 6 czerwca br." - czytamy w komunikacie.