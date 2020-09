Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie zysku za 2019 w formie skupu akcji

"To szósty rok z rzędu, gdy dzielimy się dochodem z akcjonariuszami, a pierwszy w historii Kruka dywidendowy skup akcji. Zawsze chciałem, by Kruk był spółką, która rośnie, a przy tym ma możliwość dzielenia się dochodem z właścicielami. Nasza sytuacja płynnościowa i finansowa daje nam możliwość, zwłaszcza teraz, bezpiecznego podzielenia się częścią zysku za 2019 rok w kwocie 95 mln zł, co pozwoli na skup 271 tys. akcji z rynku po cenie 350 zł za akcję. Będziemy chcieli jak najszybciej ruszyć ze skupem. Następnym krokiem jest wybranie i podpisanie umowy z domem maklerskim, który w imieniu spółki będzie prowadził zapisy na skup akcji. Liczymy, że taka forma wypłaty dywidendy cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem wśród akcjonariuszy. W przeciwieństwie do tradycyjnej formy wypłaty dywidendy, akcjonariusze muszą pamiętać o tym, że aby móc skorzystać ze skupu akcji, muszą się na nią zapisać" - podsumował prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.